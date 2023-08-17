В Татарстане на выходных жара сменится резким похолоданием

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На смену вернувшейся на короткое время в Татарстан жаре на выходных придет достаточно прохладная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 18 августа, в ночные и утренние часы осадки маловероятны, хотя в отдельных районах и опустится туман. В дневные часы «из-за близости атмосферного фронта» локально возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +12 до +17 (на западе — до +20) градусов в темное время суток и от +29 до +34 градусов — в светлое.

В ночь на субботу, 19 августа, существенные осадки маловероятны. Однако утром и днем через регион пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами и сильным ветром. Ночные часы будут еще теплыми (от +14 до +19 градусов). Но в дневные часы температурный фон понизится по сравнению с предшествующими днями — ожидается от +24 до +29 градусов.

В ночь на воскресенье, 20 августа, в южных районах местами еще пройдут небольшие кратковременные дожди, днем осадки маловероятны. Благодаря воздушным потокам, поступающим с севера, в Татарстане установится относительно прохладная погода: от 7 до 12 градусов выше нуля в темное время суток, от 20 до 25 градусов — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 21 августа, погодные условия в республике не изменятся. Существенные осадки по-прежнему маловероятны, днем прогнозируется от +20 до +25 градусов.