В Татарстане на выплату единого пособия за год направлено более 18,9 млрд рублей

Татарстан в прошлом году на выплату единого пособия направил свыше 18,9 млрд рублей. Оно было назначено более чем на 209 тыс. детей. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на заседании коллегии ведомства.

По поручению Президента России Владимира Путина действует целостная система мер соцподдержки семей с детьми и в связи с рождением ребенка — единое пособие. Оно полагается семьям с детьми в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, напомнил докладчик.

«Для получения пособия необходимо направить заявление через портал госуслуг, остальные сведения поступают в фонд в рамках межведомственного взаимодействия», — отметил Вафин.

Он добавил, что с этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется, если женщина решит досрочно выйти из декрета. «С 1 января 2024 года родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, продолжат получать пособие. Это станет дополнительной поддержкой семей с детьми», — подчеркнул спикер.

Отделение Социального фонда России по Татарстану обслуживает более 1,1 млн пенсионеров, 321 тыс. получателей соцвыплат, свыше 217 страхователей. Общий объем расходов в 2023 году составил более 338 млрд рублей. Территориальные органы Соцфонда оказывают 213 услуг, 43 из которых предоставляются в цифровом формате.