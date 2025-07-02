В Татарстане на выборах 14 сентября применят автоматические считыватели бюллетеней

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

На выборах 14 сентября в Татарстане планируется использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 44 участках. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев, его слова приводит пресс-служба ЦИК РТ.

Данные устройства традиционно применяются на участках, где зарегистрировано более тысячи избирателей – в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске и Чистополе.

Кондратьев отметил, что использование КОИБов позволяет минимизировать влияние человеческого фактора при подсчёте голосов и ускоряет передачу данных в государственную автоматизированную систему «Выборы».

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Комплексы снабжены сканерами, которые автоматически считывают информацию с каждого бюллетеня – устройство принимает лишь один лист за раз, благодаря встроенному датчику двойного листа. Также КОИБ отклоняет неправильно оформленные бюллетени и документы, не относящиеся к данному участку.

В избирательной комиссии подчеркивают: оборудование полностью автономно, не подключено к интернету и надежно защищено от кибератак. Даже в случае отключения электроэнергии система сохраняет всю информацию. По завершении голосования КОИБ автоматически подводит итоги и распечатывает протокол.

Напомним, в Единый день голосования в Татарстане состоятся выборы Раиса республики, довыборы в Госсовет по Мелекесскому округу и выборы более 7,5 тысячи депутатов органов местного самоуправления. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» выдвинула на выборы Раиса республики действующего татарстанского лидера Рустама Минниханова.