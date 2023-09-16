В Татарстане на вторую очередь прикладной платформы госуслуг потратят 21 млн рублей

На создание второй очереди прикладной платформы «Государственные и муниципальные услуги» в Татарстане предполагается направить 21 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госуслуг.

Из документации к тендеру следует, что при разработке второй очереди платформы в том числе должна быть обеспечена возможность передачи статусов и результатов предоставления услуг в личный кабинет заявителя на федеральном портале госуслуг независимо от формы их подачи и предоставления.

Речь идет в общей сложности о 86 услугах — от аттестации педагогов, назначения субсидии на проезд пенсионерам и присвоения спортивных разрядов до государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, лицензирования розничной продажи алкоголя и государственной регистрации аттракционов.

Кроме того, от подрядчика потребуется обеспечить автозаполнение дел по запросам на оказания услуг данными, полученными по этим запросам. Понадобится также организовать прием запросов, интерактивные формы которых реализованы на федеральном портале госуслуг.

Необходимо будет создать «Единый кабинет согласований», предназначенный для ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а также для собственников объектов инженерной инфраструктуры вообще. Это позволит сократить сроки предоставления услуг (по принципу «одного окна») за счет электронного согласования проектируемых трасс при пересечении с теми или иными коммуникациями.

Помимо этого, платформу следует интегрировать с Системой исполнения электронных регламентов и межведомственного взаимодействия (СИЭР), системой «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан» (ГИС ИОГД РТ) и Комплексной муниципальной геоинформационной системы Казани (КМ ГИС).

Исполнителю работ также предстоит реализовать функционал всплывающих подсказок при загрузке файлов при выполнении запроса на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и выполнить еще ряд усовершенствований.

Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации Республики Татарстан. Средства поступят как из республиканского бюджета.

Подача заявок завершится 2 октября, подрядчика определят 5 октября. Исполнителю работ придется выполнить контракт к 31 декабря текущего года.