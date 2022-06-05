В Татарстане на время остановится теле- и радиотрансляция

Радиотелевизионный передающий центр Татарстана проведет в июне плановые работы на своих объектах. В связи с этим в нескольких муниципалитетах республики будет приостановлено радио- и телевещание, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В Казани 6-7 июня с 8:00 до 17:00 будет приостановлено вещание: «Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Наше радио», радио «Серебряный дождь», ЦЭТВ (цифровых каналов 1 и 2 мультиплексов).

В населенном пункте Большие Полянки 8-9 июня с 8:00 до 17:00 также будет приостановлено вещание цифровых каналов 1 и 2 мультиплексов, аналогового канала «ТНВ», а также «Радио России + Радио Татарстана» и «Болгар радиосы».

В Шемордане такой же набор каналов и радиочастот будет недоступен 21-22 июня с 8:00 до 17:00.

Осенью 2021 года филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» также проводил профилактические работы на телецентрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Билярска (Большие Полянки), Шемордана и Альметьевска (Миннибаево).