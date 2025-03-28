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Общество 28 марта 2025 20:01

В Татарстане на восстановление ОКН направили более 18 млрд рублей за пять лет

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За 5 лет в Татарстане на восстановление объектов культурного наследия (ОКН) направили больше 18 млрд рублей. Об этом заявил председатель комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин в КФУ на дискуссионной площадке «Ценностный суверенитет в эпоху нравственных угроз».

«Средства на сохранение памятников, включая разработку научно-проектной документации, выделялись из федерального и республиканского бюджетов. Часть работ финансировалось меценатами и благотворителями», – поделился Гущин.

Он отметил, что сохранить культурное наследие крайне важно для укрепления национальной идентичности. Также Гущин подчеркнул, что сохранение национальной идентичности и культурного наследия народов России являются важными государственными задачами.

«Историко-культурное наследие служит фундаментом для общекультурного достояния страны, играет ключевую роль в формировании и сохранении национальной идентичности» - отметил спикер.

Помимо этого, Гущин призвал студентов осознать свою ответственность за сохранение культурного наследия. Он выразил уверенность, что совместными усилиями можно обеспечить передачу богатейшего культурного наследия будущим поколениям.

#объекты культурного наследия #восстановление #Татарстан
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