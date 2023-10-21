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В Татарстане на Волге на мель сели плавучий кран и толкач с баржей
На реке Волга в Верхнеуслонском районе РТ на мель сел «Плавкран-70» и толкач «Яркий» с порожней баржей БН-1, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В результате никто не пострадал. Повреждения судов нет. Розлива топлива нет. Судовому ходу плавсредства не мешают.
На борту плавучего крана и на борту толкача «Яркий» находятся 4 человека экипажа. На обоих судах есть запас продовольствия.
В Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан организовано взаимодействие с Татарской транспортной прокуратурой Приволжской транспортной прокуратуры, ФГБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
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