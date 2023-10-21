В Татарстане на Волге на мель сели плавучий кран и толкач с баржей

На реке Волга в Верхнеуслонском районе РТ на мель сел «Плавкран-70» и толкач «Яркий» с порожней баржей БН-1, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате никто не пострадал. Повреждения судов нет. Розлива топлива нет. Судовому ходу плавсредства не мешают.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На борту плавучего крана и на борту толкача «Яркий» находятся 4 человека экипажа. На обоих судах есть запас продовольствия.

В Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан организовано взаимодействие с Татарской транспортной прокуратурой Приволжской транспортной прокуратуры, ФГБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.