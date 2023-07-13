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В Татарстане на видео сняли аварию с перевернувшимся автовозом
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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в Татарстане перевернулись несколько автовозов. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.
Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла в Алексеевском районе. Возле деревни Сахаровка на бок завалился один автовоз, перекрыв движение по двум полосам трассы.
В результате происшествия никто не пострадал.
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