В Татарстане на видео сняли аварию с перевернувшимся автовозом

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в Татарстане перевернулись несколько автовозов. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла в Алексеевском районе. Возле деревни Сахаровка на бок завалился один автовоз, перекрыв движение по двум полосам трассы.

В результате происшествия никто не пострадал.