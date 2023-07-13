news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 июля 2023 08:56

В Татарстане на видео сняли аварию с перевернувшимся автовозом

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в Татарстане перевернулись несколько автовозов. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла в Алексеевском районе. Возле деревни Сахаровка на бок завалился один автовоз, перекрыв движение по двум полосам трассы.

В результате происшествия никто не пострадал.

#автовоз #ДТП в Татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное