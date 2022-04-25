В Татарстане на весенние сельхозярмарки фермеры завезли продукцию на 500 млн рублей

В Татарстане за шесть ярмарочных дней фермеры завезли на торговые площадки сельхозпродукцию на 500,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Всего на сельскохозяйственные ярмарки было завезено 1146,5 тонны овощей, 426,2 тонны говядины; 130,6 тонны мяса птицы, 328,2 тонны муки, 607,2 тонны сахара, 42,7 тонны гречневой крупы и 99,6 тонны разливного молока.

«За шесть ярмарочных дней по сравнению с прошлым годом реализовано в два раза больше сахарного песка, в четыре раза больше картофеля – 681,6 тонны, лука – 135 тонн и моркови – 82 тонны. По остальным позициям удалось достичь увеличения объемов от 20% до 100%», – отметили в министерстве.

Весенние сельхозярмарки в этом году прошли с 19 марта по 23 апреля на 15 площадках Казани, а также на шести площадках других крупных городов республики. Свою продукцию представили фермеры 32 районов. В доставке товаров были задействованы 5497 машин, в том числе 1,4 тыс. крупногабаритных.