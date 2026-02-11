В Татарстане на учете состоят 186 семей, где дети пьют алкоголь

В Республике Татарстан 186 семей состоят на межведомственном учете в связи с употреблением алкоголя детьми. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова.

«Есть небольшой рост употребления алкоголя несовершеннолетними. Чаще всего это дети из семей, где родители употребляют алкоголь. Встречаются случаи отравления алкоголем у детей до 14 лет. На данный момент в Татарстане на межведомственном учете стоят 186 семей, где дети употребляют алкогольную продукцию», – рассказала детский омбудсмен.