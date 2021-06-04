В Татарстане на участках трех федеральных автодорог ограничили скорость до 50 км/ч

В Татарстане на участках трех федеральных автодорог ограничили скорость движения транспорта до 50 км/ч. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Знаки, ограничивающие скорость движения до 50 км/ч, установлены с 1154 по 1161 км трассы М7 в Актанышском районе; с 208 по 212 км автодороги Р-239 Казань – Оренбург в Альметьевском районе и на участке c 3 по 30 км автодороги А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск на обходе Волжска.

«Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ведомство просит автомобилистов быть внимательными при проезде других участков, где проводятся ремонтные работы и возможны локальные ограничения.

В частности, ремонт ведется на трассе М7 с 1000 по 1011+100 км в Елабужском районе, на подъезде к Ижевску и Перми от М7 с 4 по 15+200 км в Елабужском и Менделеевском районах. Дорожники проводят работы на М7 с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км в Тукаевском районе и Набережных Челнах, с 1097 по 1102+770 км в Мензелинском районе и с 1127+200 по 1137 км в Мензелинском и Актанышском районах.

На автодороге Казань – Оренбург ремонтируются четыре участка. Так, в Алексеевском и Чистопольском районах работы ведутся с 94 по 116 км, в Альметьевском — с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км; в Бавлинском — с 368+500 по 374+500 км. Рабочие также начали ремонт мостов через реку Челна и Кандыз.

До конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения на трех участках реконструкции трассы М7 с 735 по 772 км и на участке реконструкции дороги к аэропорту Казани.