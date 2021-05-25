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Ру Тат
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25 мая 2021  14:40

В Татарстане на три месяца закроется участок автодороги Алексеевское — Билярск

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В Татарстане на три месяца закроется для движения транспорта участок автомобильной дороги Алексеевское — Билярск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Участок автодороги с 32 км по 37,7 км в Алексеевском районе будет закрыт с 1 июня по 1 сентября. «На этот период здесь запланирован капитальный ремонт дорожного полотна», — отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд ремонтируемого участка по автодорогам Казань — Оренбург, Алексеевское — Высокий Колок, Казань — Оренбург — Алексеевское — Высокий Колок, Базарные Матаки — Мамыково, Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Муслюмкино — Билярск.

#закрытие движения #ремонт дороги
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