В Татарстане на три месяца закроется участок автодороги Алексеевское — Билярск

В Татарстане на три месяца закроется для движения транспорта участок автомобильной дороги Алексеевское — Билярск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Участок автодороги с 32 км по 37,7 км в Алексеевском районе будет закрыт с 1 июня по 1 сентября. «На этот период здесь запланирован капитальный ремонт дорожного полотна», — отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд ремонтируемого участка по автодорогам Казань — Оренбург, Алексеевское — Высокий Колок, Казань — Оренбург — Алексеевское — Высокий Колок, Базарные Матаки — Мамыково, Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Муслюмкино — Билярск.