В Татарстане на три дня закроют движение по дороге Казань – Йошкар-Ола – Волжск

В Зеленодольском районе Татарстана 14 июля закроют движение транспорта на участке 4,3 – 4,9 км автодороги Казань – Йошкар-Ола – Волжск. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги. Оно будет действовать до 16 июля этого года», – пояснили в ведомстве.

Для объезда водители могут воспользоваться дорогами Зеленодольска: улицей Сайдашева, проспектом Строителей и улицей Машиностроителей.