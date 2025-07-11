news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 июля 2025 16:29

В Татарстане на три дня закроют движение по дороге Казань – Йошкар-Ола – Волжск

Читайте нас в
Телеграм

В Зеленодольском районе Татарстана 14 июля закроют движение транспорта на участке 4,3 – 4,9 км автодороги Казань – Йошкар-Ола – Волжск. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение связано с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги. Оно будет действовать до 16 июля этого года», – пояснили в ведомстве.

Для объезда водители могут воспользоваться дорогами Зеленодольска: улицей Сайдашева, проспектом Строителей и улицей Машиностроителей.

#ограничение движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025