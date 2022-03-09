В Татарстане на треть возросло количество конфликтов в школах с участием родителей

В Татарстане за прошлый год на треть возросло количество конфликтов в школах с участием родителей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Что касается конфликтов в школах, то чаще всего это ситуация спора между учителем и учеником, который нередко перерастает в конфликт с участием родителей. На треть возросло количество конфликтов с участием родителей. Здесь необходимо подключать медиацию, поскольку на начальном этапе эти конфликты можно урегулировать», – сказала докладчик.

Детский омбудсмен подчеркнула, что увеличение обращений по конфликтным ситуациям как в детских садах, так и школах, вызывает тревогу. Для профилактики конфликтов Уполномоченным по правам ребенка разработаны памятки для педагогов и родителей.

«Нарастающая обеспокоенность родителей вопросами психологической безопасности образовательной среды говорит о необходимости проведения в школах внутренней диагностики сложностей по противодействию конфликтам, повышения компетенции педагогов в работе с родителями, подростками по снижению у детей агрессии, уровня тревожности, активного развития служб медиации в школах», – отметила Волынец.