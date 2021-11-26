В Татарстане на треть увеличились выплаты по страховым договорам

Сумма страховых выплат в Татарстане за первые шесть месяцев 2021 года увеличилась на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан.

Наибольшую долю в выплатах заняли возмещения по полисам ОСАГО — 2,6 млрд рублей (33,8% от общего объема выплат). Эта сумма на 33,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост практически по всем видам страхования связан с общим повышением экономической активности, которое привело к увеличению спроса в сегментах добровольного медицинского страхования, а также страхования, связанного с кредитованием», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

По его словам, страхование жизни и здоровья выросло во многом за счет роста выдачи ипотечных кредитов. Количество таких полисов в первом полугодии 2021 года на 38% превысило показатель аналогичного периода 2020 года и в 1,6 раза — 2019-го.

Общий размер страховых премий увеличился на 8,6% и составил 16,1 млрд рублей. За период с января по июнь 2021 года жители Татарстана приобрели около 1,8 млн страховых полисов, что на 6,8% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Наибольшая динамика прироста наблюдается у полисов страхования от несчастных случаев и болезней (+31%), полисов ДМС (+27%) и полисов КАСКО (+17,2%).