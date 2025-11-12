В Татарстане на треть снизилось количество фальсифицированной молочной продукции

В Татарстане снизилось количество фальсифицированной молочной продукции. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

«Результаты сравнительных потребительских испытаний, которые мы проводим в рамках реализации комплекса мероприятий по защите прав потребителей, свидетельствуют о том, что впервые за последние десять лет мы можем отметить положительную динамику по снижению количества выявленных фальсифицированных товаров», – рассказала она.

В прошлом году был зафиксирован большой процент фальсифицированной молочной продукции – около 30%, привела данные начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ.

«В этом году благодаря профилактике удалось достичь снижения этого показателя. За этот год зарегистрировано только 10% фальсифицированной «молочки». В эту группу попали сметана, творог, сыр, топленое масло», – добавила Розалия Арсланова.