В Татарстане на треть перевыполнен план по строительству индивидуальных жилых домов

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Республиканские программы строительства жилья в Татарстане находятся на стадии завершения — план выполнен на 88%. При этом годовые показатели по возведению индивидуальных жилых домов перевыполнены на треть, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

К настоящему моменту по республике сдано почти 2,4 млн кв. метров жилья, из них 117 тыс. кв. метров пришлось на программу социальной ипотеки. По последним данным, выполнение годового плана по программе составляет 42% — за 2021 год в республике планируется сдать 280 тыс. кв. метров жилья, или 161 дом.

Программа коммерческого строительства выполнена на 61% от плана. Возведено 778 тыс. кв. метров жилья, или 100 многоквартирных домов, еще 64 находятся на стадии строительства.

Из 740 семей республики, нуждающихся в получении жилья, 636 участников являются детьми-сиротами. В настоящее время по 632 жилым помещениям уже заключены контракты с Госжилфондом, до конца ноября контракты заключат еще по четырем объектам. Еще на 164 помещения оформлено право собственности РТ с заселением лиц из числа детей-сирот. На 260 жилых помещений зарегистрировано право собственности Госжилфонда, а 19 находятся в процессе постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности ГЖФ. 193 помещения достраиваются.

Кроме того, по программе «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» реализовано 42 из 47 запланированных на 2021 год сертификатов. Оставшиеся семьи, уточнил министр, пока находятся в поиске подходящего жилья.

Также в этом году реализовать свои сертификаты могут восемь вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера. К настоящему моменту выдано пять сертификатов, три из которых уже реализованы. По оставшимся трем ведется устранение замечаний, обнаруженных в учетных делах получателей.