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В Татарстане на трассе под Кировом фургон насмерть сбил пешехода
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На 81-м километре М7 под Кировом произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель фургона не выбрал безопасную скорость и сбил человека.
В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.
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