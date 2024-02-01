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Происшествия 1 февраля 2024 09:58

В Татарстане на трассе под Кировом фургон насмерть сбил пешехода

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На 81-м километре М7 под Кировом произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель фургона не выбрал безопасную скорость и сбил человека.

В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.

#смертельное дпт татарстан
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