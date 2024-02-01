В Татарстане на трассе под Кировом фургон насмерть сбил пешехода

На 81-м километре М7 под Кировом произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель фургона не выбрал безопасную скорость и сбил человека.

В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.