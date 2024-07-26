В Татарстане на трассах за день сбили двух лосей

В Татарстане произошли два инцидента на автотрассах, связанных со столкновениями автомобилей и лосей.

Эти происшествия случились на федеральной скоростной дороге М12 в Лаишевском районе и на трассе у села Пановка Пестречинского района. В результате столкновений лоси погибли, а автомобили получили серьезные повреждения.

Госкомитет РТ по биоресурсам отреагировал на эти события, обратившись к водителям с призывом к повышенной бдительности. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в местах, где установлены знаки «Дикие животные», а также на участках дорог, пересекающих лесные массивы. Именно в этих зонах часто проходят пути миграции диких животных, что повышает риск подобных столкновений.