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В Татарстане на трассах за день сбили двух лосей
В Татарстане произошли два инцидента на автотрассах, связанных со столкновениями автомобилей и лосей.
Эти происшествия случились на федеральной скоростной дороге М12 в Лаишевском районе и на трассе у села Пановка Пестречинского района. В результате столкновений лоси погибли, а автомобили получили серьезные повреждения.
Госкомитет РТ по биоресурсам отреагировал на эти события, обратившись к водителям с призывом к повышенной бдительности. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в местах, где установлены знаки «Дикие животные», а также на участках дорог, пересекающих лесные массивы. Именно в этих зонах часто проходят пути миграции диких животных, что повышает риск подобных столкновений.
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