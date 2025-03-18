В Татарстане на технологические проекты по шести направлениям выделят 1,5 млрд рублей

Иннополис

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В текущем, 2025 году в Татарстане на перспективные технологические проекты по шести ключевым направлениям выделят более 1,5 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Инвестиционного венчурного фонда РТ, сообщает РБК Татарстан.

По сравнению с прошлым, 2024 годом объем финансирования не изменится. Тогда фонд поддержал 32 проекта на ту же сумму, отмечает издание.

«Вложения в инновационную деятельность планируется нарастить до 1,5% ВРП за счет средств фонда и частных инвесторов. Планы по финансированию проектов ранней стадии от всех институтов поддержки группы ИВФ РТ составляют 500 млн рублей», – рассказал директор фонда Дамир Галиев.

«Для достижения цели мы продолжим привлекать бизнес-ангелов и соинвесторов, готовых поддерживать проекты на ранних и средних стадиях развития. А для средних и поздних стадий планируется создание новых инструментов поддержки совместно с частными инвесторами и федеральными институтами», – пояснил он.

Ключевыми направлениями выбраны такие, как нефтегазовая промышленность и нефтехимия, строительство и сельское хозяйство, а также IT-сектор, медицинские технологии и машиностроение. По словам Галиева, первые три отрасли традиционно сильны в Татарстане, а последние три соответствуют не только приоритетам республики, но и курсу на глобальные рынки.

В частности, проекты по информационным и телекоммуникационным технологиям будут затрагивать развитие цифровых решений, искусственного интеллекта, облачных вычислений и кибербезопасности, по медицинским технологиям – создание устройств в фармацевтике и персонализированной медицине, а по нефтехимии – внедрение передовых материалов, композитов и экологически безопасных химических разработок.

В рамках инициатив по машиностроению, приборостроению и производству электроники речь пойдет об автоматизации, робототехнике и системах управления, а по сельскому хозяйству – о биофармацевтике и технологиях продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства.

«Мы фокусируемся на целевых метриках: количестве поддержанных и выживших компаний, показателях по доходам, а также увеличении количества проектов в воронке. Метрика соинвестирования варьируется в зависимости от риска проекта – от 2 до 9 рублей инвесторов на каждый рубль фонда», – уточнил Дамир Галиев.