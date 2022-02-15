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Экология
15 февраля 2022  03:44

В Татарстане на территории заказника «Чистые луга» прошла акция по спасению рыбы

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В Чистопольском районе Татарстана на территории государственного природного заказника «Чистые луга» специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам провели спецоперацию по спасению рыбы от замора. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Мероприятие проводится ежегодно для того, чтобы не допустить замора рыбы <…> Акции проводим регулярно, в ближайшее время планируем выехать и на другие водоемы», – сообщил специалист по государственному надзору за состоянием биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Линар Гильмутдинов.

В акции «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» приняли участие курсанты Чистопольской технической школы регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РТ». Они пробурили более 200 лунок и заложили в них стебли камышей.

 

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