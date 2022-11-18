В Татарстане на территории садоводств разрешили создавать новые населенные пункты

В Татарстане территории садоводства могут быть включены в границы населенного пункта. Кроме того, на территории садоводческих товариществ могут быть образованы новые населенные пункты. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в РТ», приняли на 37-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Законопроект позволит Правительству устанавливать четкие и ясные критерии для вхождения садовых товариществ в состав населенных пунктов и для образования самостоятельного населенного пункта. Позволит также создавать информационные системы или обеспечить развитие существующих информационных систем для проведения голосования на общем собрании членов товарищества», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Он добавил, что законопроектом предусмотрена возможность голосования при принятии решений на собраниях членов товарищества в очно-заочной и заочной форме с использованием электронных средств. Например, можно использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«В республике функционирует аналогичная государственная информационная система „Портал государственных и муниципальных услуг РТ”, посредством которой также можно осуществить голосование членов общего собрания садоводческих и огороднических товариществ», — отметил глава Минсельхозпрода.

Согласно данным сельскохозяйственной микропереписи прошлого года, в 23 районах Татарстана действуют 1383 садовых некоммерческих товарищества. Основное количество садов расположено в пригородах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.