В Татарстане на субсидии малым формам хозяйствования предусмотрено 1,2 млрд рублей

В этом году в Татарстане предусмотрена поддержка малых форм хозяйствования из федерального и регионального бюджетов на сумму 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«С федеральным софинансированием по шести направлениям заложено 551,3 млн рублей. Конкурсный отбор проектов впервые будет производиться через “Электронный бюджет” – единую федеральную систему. По посевной 5,2 млрд рублей планируем довести до хозяйств. На республиканские меры поддержки по девяти направлениям предусмотрено 696 млн рублей», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров признал, что сумма поддержки снижена. Но заверил, что министерство в течение года будет работать над увеличением финансирования. «Надеемся, что по каким-то направлениям сможем дополнительно привлечь средства», – отметил он, призвав фермеров максимально воспользоваться мерами поддержки.

Оценивая работу малых форм хозяйствования, министр подчеркнул, что в прошлом году они произвели сельхозпродукции на 128,1 млрд рублей, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства – на 30,1 млрд рублей.

Крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные потребкооперативы демонстрируют высокие темпы развития. Так, в общем объеме произведенной в республике сельхозпродукции на них приходится 44,3%, добавил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров.

При этом, по его словам, субсидий для них предусмотрено меньше, чем для крупных предприятий. На производство сельскохозяйственной продукции и переработку фермеры получили более 3 млрд рублей из 18,1 млрд рублей, выделенных в целом для АПК республики.

Спикер добавил, что крупные и средние предприятия в виде субсидий получили 15,1 млрд рублей, или в пять раз больше чем КФХ, ЛПХ и потребкооперативы вместе. В таком случае, по его мнению, крупные сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги должны производить продукции в пять раз больше.

«Наверное, здесь надо пересмотреть подходы. Давайте пропорционально произведенной продукции, земли, которую имеем, или эффективности, распределять бюджетные средства. Хотя в основном все диктуется Минсельхозом России, согласно правилам, порядку. Но я думаю, что проблема решаемая», – предложил он.

Байтемиров убежден, что нужно поддерживать тех, кто работает более эффективно, и малым формам хозяйствования «надо дать новый импульс к развитию».