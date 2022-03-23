В Татарстане на субсидии личным подсобным хозяйствам выделили 448 млн рублей

В Татарстане в этом году на поддержку личных подсобных хозяйств по субсидированию части затрат планируется направить 448 млн рублей. В прошлом году на эти цели было выделено 403,5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Субсидии на содержание коров обычно выделяли в августе, после уборки урожая, но в прошлом и в этом году средства доводятся до населения в апреле-мае. А с прошлого года подать заявку на субсидии можно на цифровой платформе „Мои субсидии”», — рассказал спикер.

По словам Хабипова, в этом году на содержание коров и коз, включая ветеринарные мероприятия по обслуживанию животных, запланировано 350 млн рублей.

«Если фермер содержит одну корову в личном подворье, то субсидия сохранена в размере 2 тыс. рублей, если две коровы, то на каждую по 3 тыс. рублей, если три и более — по 4 тыс. рублей. Кроме того, возмещаем ветеринарные мероприятия — 300 рублей на каждую корову. Это большое подспорье, потому что в личных подворьях Татарстана содержится 100 тыс. дойных коров, 300 тыс. [голов] крупного рогатого скота. Это одна треть от всего скота, который есть в республике», — подчеркнул он.

На строительство мини-ферм молочного направления заложено 50 млн рублей, на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей — 10 млн рублей, на содержание кобыл старше трех лет — 8 млн рублей. Кроме того, еще 30 млн рублей предусмотрено на строительство молочных ферм кооперативами на территории мини-парков.