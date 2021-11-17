В Татарстане на строительство, ремонт и содержание дорог потратят 38 млрд рублей

В этом году на строительство, ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог в Татарстане выделено 38,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в интервью ИА «Татар-информ» по проекту «12 этаж».

«Освоение средств в ноябре уже завершается. Есть объекты, переходящие на декабрь. В этом году дорожная отрасль республики успешно выполняла поставленные задачи. Погода, которая оказалась не на руку нашим сельхозпроизводителям, для дорожников была идеальной», – сказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что всего за год построено и реконструировано более 55 км новых региональных и муниципальных дорог, свыше 250 км отремонтировано, в том числе капитально.

«Темп работ сохраняется, как и задел на будущие годы. То, что направляется почти 25 млрд рублей на ремонт, говорит о том, что нормативному состоянию сегодня уделяется все большее внимание, поскольку нагрузки на дороги в последние годы резко выросли», – подчеркнул он.

Министр добавил, что интенсивность движения на дорогах республики очень большая. Так, например, по трассе М7 из Казани в Набережные Челны нагрузка достигает 40 тыс. автомашин в сутки.