В Татарстане на строительство пяти школ потратят 4,8 млрд рублей

Фото: Инспекция госстройнадзора РТ

На возведение пяти школ в Татарстане предполагается направить почти 4,8 млрд рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Речь идет, в частности, о школах на 1224 места в микрорайоне М-14 Приволжского района Казани, в селе Высокая Гора Высокогорского района РТ и в селе Сокуры Лаишевского района РТ. Строительство каждого из этих зданий предварительно оценивается почти в 1 млрд рублей.

Кроме того, возведение еще одной школы на 1224 места, на улице Родины в Казани, должно обойтись чуть дешевле — более чем в 995,6 млн рублей.

Строительство школы на 500 мест в селе Песчаные Ковали Лаишевского района будет еще менее затратным делом — на него планируется потратить свыше 801,4 млн рублей.

Во всех случаях от подрядчиков потребуется не только построить школьные здания, но и благоустроить территорию, а также приобрести мебель, оборудование и инвентарь.

Заказчиком работ во всех случаях выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 11 января, исполнители будут определены 15 января. От них потребуется сдать объекты к 1 декабря 2024 года.