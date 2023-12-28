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В Татарстане на строительство пяти школ потратят 4,8 млрд рублей
На возведение пяти школ в Татарстане предполагается направить почти 4,8 млрд рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.
Речь идет, в частности, о школах на 1224 места в микрорайоне М-14 Приволжского района Казани, в селе Высокая Гора Высокогорского района РТ и в селе Сокуры Лаишевского района РТ. Строительство каждого из этих зданий предварительно оценивается почти в 1 млрд рублей.
Кроме того, возведение еще одной школы на 1224 места, на улице Родины в Казани, должно обойтись чуть дешевле — более чем в 995,6 млн рублей.
Строительство школы на 500 мест в селе Песчаные Ковали Лаишевского района будет еще менее затратным делом — на него планируется потратить свыше 801,4 млн рублей.
Во всех случаях от подрядчиков потребуется не только построить школьные здания, но и благоустроить территорию, а также приобрести мебель, оборудование и инвентарь.
Заказчиком работ во всех случаях выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 11 января, исполнители будут определены 15 января. От них потребуется сдать объекты к 1 декабря 2024 года.
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