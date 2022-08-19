Более 20 млрд рублей вложат в строительство платной дороги Шали – Бавлы в Татарстане

В Татарстане полным ходом идет строительство дороги Шали – Бавлы, уже определены все подрядчики, сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. По его словам, в этом году освоить планируется 20,5 млрд рублей.

«Работы по строительству дороги Шали – Бавлы идут полным ходом. Сейчас идет освоение. Уже освоено порядка 4 млрд рублей. В этом году планируется освоить 20,5 млрд рублей», — рассказал Песошин.

По его словам, на три этапа строительства дороги определены два генподрядчика, выбраны все субподрядчики. «Работы идут в полном масштабе», - подчеркнул он.

Напомним, в декабре прошлого года Минтранс РТ без проведения конкурса заключил концессию о строительстве автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) с АО «Автострада». Срок действия соглашения составляет 99 лет.