В Татарстане на строительство и ремонт дорог за год потратят 83 млрд рублей

В Татарстане в этом году на дорожные работы выделено 83 млрд рублей, в том числе 9 млрд рублей – из федерального бюджета, 1,5 млрд рублей – из муниципального дорожного фонда. Остальные средства направлены из регионального бюджета. Об этом сообщил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Министр транспорта и дорожного хозяйства напомнил, что в Татарстане реализуются крупные инфраструктурные проекты. В частности, строится обход Нижнекамска и Набережных Челнов, автодорога Алексеевское – Альметьевск. Кроме того, завершается строительство второго этапа Вознесенского тракта и реконструкция Горьковского шоссе.

Ханифов подчеркнул, что реализуются также крупные социально-значимые региональные проекты. Так, завершена реконструкция автодороги Сорочьи Горы – Шали протяженностью 8 км и строительство транспортной развязки на дороге Чистополь – Нижнекамск длиной 6 км.

«Программа по строительству и реконструкции региональных дорог практически завершена, есть переходящие объекты. На сегодня работы выполнены более чем на 98%. Программа капитального ремонта – самая капиталоемкая. Работы завершаются, исполнение – 98%», – рассказал он.

В этом году проведен ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов протяженностью 95 км, обустроены 23 подъезда к фермерским хозяйствам общей длиной около 11,1 км. Отремонтированы 12 подъездных дорог к садовым обществам протяженностью 9,2 км, выполнено устройство пяти подъездных путей к учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи.

По словам Ханифова, на работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выделено 8,3 млрд рублей, в том числе, 2,5 млрд рублей – из федерального бюджета и 5,8 млрд рублей – из регионального.

Всего по нацпроекту отремонтированы региональные дороги протяженностью 73,2 км, дороги в Казанской агломерации – 8,4 км, в Набережночелнинской – 12,9 км, в Нижнекамской – 7,9 км.