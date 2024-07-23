В Татарстане на строительство и капремонт объектов ЖКХ направят 1,8 млрд рублей

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В Татарстане в этом году по республиканским программам планируется строительство, реконструкция и капремонт 195 объектов коммунального хозяйства на сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В этом году в Татарстане в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения реализуются четыре республиканские программы», – заявил спикер.

Айзатуллин отметил, что в сфере водоснабжения действует программа по обеспечению населения питьевой водой. Работы будут выполнены на 101 объекте на сумму 1,2 млрд рублей.

В сфере водоотведения программа модернизации очистных сооружений и капремонта сетей канализации затронет 11 объектов. На нее выделено 388 млн рублей.

В сфере теплоснабжения реализуется программа ремонта сетей газопотребления и замены котлов в котельных. В том году будет установлено 77 котлов на 40 объектах, бюджет программы составляет 65 млн рублей.

По реконструкции сетей газораспределения работы проведут на 43 объектах на сумму 148 млн рублей, рассказал министр.

По его словам, на сегодня объем выполненных строительно-монтажных работ достиг 46%.