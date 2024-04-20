В Татарстане на строительство и капремонт 4 тыс. соцобъектов направили 126,5 млрд рублей

В Татарстане на строительство и капитальный ремонт более 4 тыс. объектов в прошлом году направлено 126,5 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«Комплексный подход к формированию программ значительно улучшает качество социальной инфраструктуры для жителей республики. Дает возможность каждому уже сейчас пользоваться всем спектром современных образовательных, спортивных, культурных и других социальных объектов», – заявил глава Правительства РТ.

Так, в прошлом году построено четыре детских сада на тысячу мест, 11 школ и дополнительный корпус почти на 10 тыс. мест. Капитально отремонтировано 234 образовательных учреждения.

Кроме того, построены 53 фельдшерско-акушерских пункта, две поликлиники, перинатальный центр. Капитально отремонтированы по высоким стандартам 149 объектов здравоохранения.

«Для комфортного занятия спортом возведены 139 новых спортивных сооружений. Из них по республиканской программе – четыре универсальные спортивные площадки и четыре крытых футбольных манежа. Капитальный ремонт завершился на 15 спортивных объектах», – рассказал Песошин.

Более того, построены объекты в восьми детских оздоровительных лагерях, два молодежных центра в Казани и Тюлячинском районе. Капитально отремонтированы восемь молодежных центров, семь детских лагерей, четыре молодежных клуба и 10 центров психолого-педагогической поддержки.

По федеральным и республиканским программам возведены восемь сельских домов культуры, завершена реконструкция Дома культуры в Буинске, созданы три модельные библиотеки. Проведен капремонт 32 сельских домов культуры, четырех музеев, музыкальной школы Нижнекамского района и Зеленодольского музыкального театра.

По словам Песошина, принимаемые меры по повышению качества жизни граждан в 2023 году позволили увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75,25 года. Доля детей, занимающихся по программам дополнительного образования, повысилась до 81,2%.

Доля татарстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла до 62,9%, или до 2,2 млн человек. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями поднялся до 71,7%.