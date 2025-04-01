В Татарстане на содержание участка трассы М7 до 2027 года направят 1,2 млрд рублей

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В Татарстане на содержание участка трассы М7 «Волга» направят более 1 млрд 260,3 млн рублей до середины 2027 года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Речь идет об участке трассы М7 «Волга» от км 856+916 до км 988+122, включая старое направление к населенным пунктам Средние Кирмени и Малые Кирмени в Мамадышском районе РТ (км 948+300 – км 954+260). Общая протяженность автомобильной дороги – 135,164 километра.

Из документации к тендеру следует, что установка элементов обустройства будет выполняться исполнителем после получения от заказчика отдельных заданий.

Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор». Необходимые средства выделят из федерального бюджета.

Прием заявок завершат 16 апреля, подрядчика определят 21 апреля. Содержать дорогу он будет обязан в течение двух лет – с 1 июля 2025 по 30 июня 2027 года.

В 2025 году размер ежемесячного платежа исполнителю составит более 49,7 млн рублей, в 2026-м – почти 52,7 млн рублей, в 2027-м – свыше 54,9 млн рублей.