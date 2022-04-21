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Ру Тат
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Общество
21 апреля 2022  16:20

В Татарстане на следующей неделе потеплеет до +19 градусов

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На предстоящих выходных и в начале следующей недели в Татарстане будет происходить постепенное повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В выходные дни погоду в республике по-прежнему будет определять пришедший недавно антициклон. Соответственно, осадки на территории региона маловероятны, отмечают синоптики.

В субботу, 23 апреля, температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от +10 до +15. В воскресенье, 24 апреля, в ночные часы прогнозируется от -3 до +2 градусов, в дневные — 12–17 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, «в начале следующей недели из-за близости атмосферного фронта северного циклона» местами по Татарстану пройдут небольшие дожди. 

В темное время суток температура воздуха по республике будет равняться 2–7 градусам выше нуля. Днем в понедельник, 25 апреля, воздух прогреется до 10–15 градусов тепла, тогда как днем во вторник, 26-го числа, ожидается уже от +14 до +19 градусов.

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