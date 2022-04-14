В Татарстане на следующей неделе начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и насекомых

Дезинсекционные обработки открытых территорий против насекомых проводят сотрудники организаций дезинфекционного профиля, работы могут начать уже на следующей неделе, если не подведет погода. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В санитарном ведомстве подчеркнули, что обработку специалисты проводят только разрешенными и зарегистрированными инсектоакарицидными средствами – препаратами, влияющими на насекомых и клещей.

В соответствии с инструкцией, средства распыляются наземным методом с использованием ручных и бензомоторных аппаратов.

«Управление Роспотребнадзора по Татарстану совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований с учетом результатов зооэнтомологического мониторинга запланировало и утвердило территории, подлежащие противоклещевым обработкам. Обрабатываются места с массовым пребыванием людей – это парки, скверы и другие места», – отметили в ведомстве.

В 2021 году акарицидными обработками подверглось 1424 гектара открытых территорий Татарстана, в том числе по Казани – 283,2 гектара.

На этот год запланировано провести акарицидные обработки на площади 1851,25 гектара, по Казани – 276,3 гектара.

«В 2022 году по результатам фенологических наблюдений сезон активности клещей начался 12 апреля. В соответствии с прогнозами погодных условий начало обработок запланировано на следующей неделе», – рассказали в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.