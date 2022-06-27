В Татарстане на шести участках трассы М7 увеличилась скорость движения до 110 км/ч

В Татарстане на шести участках трассы М7 «Волга» увеличилась максимальная скорость движения до 110 км/ч, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Данная мера позволит увеличить максимальную пропускную способность и сократить время проезда участка автодороги», – отметили в пресс-службе.

Скорость движения до 110 км/час для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн увеличилась на следующих участках трассы М7: 861+900 – 865+390 км, 865+990 – 867+600 км, 879+500 – 884 км, 885 – 896 км, 975+300 – 980+300 км, 981+500 – 985 км.

В ведомстве пояснили, что изменения скоростного режима вводится сезонно и срок его действия может быть сокращен, например, из-за ухудшения погодных условий.