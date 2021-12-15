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Ру Тат
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Происшествия
15 декабря 2021  14:35
Елена Саляхова

В Татарстане на сегодняшний день определены более 700 площадок для запуска салютов

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Более 700 площадок для запуска салютов определены в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«В прошлые новогодние праздники в республике было создано более тысячи таких площадок. Сейчас мы продолжаем работу, думаю, что к Новому году число мест, где можно будет запускать салюты, станет больше», – отметил Максим Трущин.

Площадки оборудованы во всех районах республики. В Казани на данный момент их четыре. Это сделано для того, чтобы люди не задумывались о том, где можно запустить салют.

Также Трущин напомнил, что покупать пиротехнику лучшего всего в специальных магазинах, а перед тем как запустить фейерверк, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.

#спецплощадки для запуска пиротехники #Новый год #пожарная безопасность
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