В Татарстане на сегодняшний день определены более 700 площадок для запуска салютов

Более 700 площадок для запуска салютов определены в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«В прошлые новогодние праздники в республике было создано более тысячи таких площадок. Сейчас мы продолжаем работу, думаю, что к Новому году число мест, где можно будет запускать салюты, станет больше», – отметил Максим Трущин.

Площадки оборудованы во всех районах республики. В Казани на данный момент их четыре. Это сделано для того, чтобы люди не задумывались о том, где можно запустить салют.

Также Трущин напомнил, что покупать пиротехнику лучшего всего в специальных магазинах, а перед тем как запустить фейерверк, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.