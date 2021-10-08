В Татарстане на республиканские и национальные проекты направлено свыше 60 млрд рублей

В Татарстане проводится огромная работа по республиканским программам и национальным проектам — только в текущем году построено свыше 1,2 тыс. новых и отремонтировано более 3,5 тыс. социально значимых объектов. Об этом во время ежегодного Послания Госсовету Татарстана заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Спикер подчеркнул, что общий объем финансирования по проектам в Татарстане превышает 60 млрд рублей.

«За этими цифрами стоят конкретные люди, семьи, чья жизнь меняется в лучшую сторону. Мы обязательно продолжим реализацию значимых программ: строительство и ремонт многоквартирных домов, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, дорожно-транспортной инфраструктуры и многие другие», — заверил руководитель республики.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».