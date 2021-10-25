В Татарстане на ремонт школьных столовых в 2022 году направят 1 млрд рублей

В Татарстане на ремонт школьных столовых в следующем году направят 1 млрд рублей. Такая сумма заложена в бюджете РТ. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Ремонт школьных столовых планируется продолжить в следующем году», — сказал глава Минфина РТ.

Говоря о возможности увеличения зарплаты сотрудников школ и детсадов, Гайзатуллин отметил, что по этому вопросу ведется работа со всеми городами и районами Татарстана, отраслевыми министерствами и ведомствами. Подготовленные расчеты будут представлены руководству республики для принятия решения.

Министр финансов добавил, что в бюджете Татарстана заложены расходы на организацию безопасности в нескольких образовательных учреждениях.

«Обеспечение школ сотрудниками ЧОП — это местные расходы. Во всех местных бюджетах учтены расходы на школы первой и второй категории. Что касается школ третьей категории, то ведется работа и составляются расчеты. Возможно, будет ко второму чтению поправка именно по рассмотрению определенной суммы», — подчеркнул он.

Реализация новой программы по ремонту школьных пищеблоков началась в этом году, на нее был выделен 1 млрд рублей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».