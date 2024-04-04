В Татарстане на ремонт ливневок хотят потратить 200 млн рублей

В Татарстане на восстановление систем водоотведения планируют направить 200 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о промывке спецмашинами ливневой канализации в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Зеленодольске, а также хозяйственно-бытовой канализации в Менделеевске.

Приведение в порядок более 8157,7 метра труб в Казани обойдется в 90 млн рублей, а свыше 7629,3 метра труб в Челнах — в 50 млн рублей. По 20 млн рублей предполагается потратить на прочистку 2147,8 метра труб в Елабуге, 4531 метра — в Зеленодольске и 5945 метров — в Менделеевске.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 11 апреля, исполнителя определят 15 апреля. Подрядчику предстоит сразу же после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 15 января следующего, 2025 года.