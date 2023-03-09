В Татарстане на ремонт и строительство региональных дорог направят 48,5 млрд рублей

В Татарстане на программу дорожных работ в этом году планируется потратить 48,5 млрд рублей, в том числе 32,4 млрд рублей будет направлено из регионального бюджета, а 16,1 млрд рублей — из федерального. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

По программе дорожных работ в республике за год построят и реконструируют 27,1 километра региональных дорог, а также отремонтируют около 300 километров автодорог регионального значения и приведут в нормативное состояние более 400 километров местных дорог, рассказал собеседник агентства.

«В Татарстане проводятся мероприятия по повышению качества дорожной сети, что позволяет обеспечить безопасность дорожного движения в регионе», — заметил замминистра.

Кроме того, продолжится реализация крупных проектов по строительству Вознесенского тракта и реконструкции Горьковского шоссе в Казани, строительству платной автодороги Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск.

«По первому этапу Вознесенского тракта в этом году планируется завершение работ. Протяженность участка составляет 3,8 километра. Общая стоимость строительно-монтажных работ — более 13,4 млрд рублей. В этом году в бюджете республики предусмотрено 1,8 млрд рублей», — подчеркнул Чукин.

Он добавил, что при ремонте и строительстве дорог используются новые материалы и технологии. Так, с 2014 года современные технологии были применены на 155 дорожных объектах, в этом году их используют на 18 объектах.

«На опытных участках производим апробацию различных новых добавок в асфальтобетонные смеси, композитных материалов и изделий, современных гидроизоляционных и защитных составов. Ведется работа по совершенствованию нормативной базы — разработаны республиканские стандарты и документы на применение полимерно-битумного вяжущего, бетонного лома, местного модифицированного минерального сырья», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.