На ремонт четырех военкоматов Татарстана выделили более 162 млн рублей

Фото: © Салават Камалетиднов/ «Татар-информ»

В Татарстане планируется капитально отремонтировать здания четырех военных комиссариатов. На эти цели выделяется 162 млн 76 тыс. рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Речь идет о зданиях военного комиссариата Алькеевского и Спасского районов в селе Базарные Матаки, помещениях военкоматов Центрального и Автозаводского районов в Набережных Челнах и Рыбно-Слободского района. Также планируется обновить комиссариат в Нурлате.

В контракте прописано, что помимо строительно-монтажных работ требуется приобрести, смонтировать и установить оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроить прилегающую территорию.

Заказчиком работ выступает Главстрой Республики Татарстан. Выполнить работы подрядчику предстоит до 1 декабря.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что всего в этом году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в программу капитального ремонта вошли 13 зданий военных комиссариатов Татарстана. На их реновацию направят примерно 500 млн рублей.