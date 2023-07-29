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На ремонт четырех военкоматов Татарстана выделили более 162 млн рублей
В Татарстане планируется капитально отремонтировать здания четырех военных комиссариатов. На эти цели выделяется 162 млн 76 тыс. рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
Речь идет о зданиях военного комиссариата Алькеевского и Спасского районов в селе Базарные Матаки, помещениях военкоматов Центрального и Автозаводского районов в Набережных Челнах и Рыбно-Слободского района. Также планируется обновить комиссариат в Нурлате.
В контракте прописано, что помимо строительно-монтажных работ требуется приобрести, смонтировать и установить оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроить прилегающую территорию.
Заказчиком работ выступает Главстрой Республики Татарстан. Выполнить работы подрядчику предстоит до 1 декабря.
Напомним, «Татар-информ» сообщал, что всего в этом году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в программу капитального ремонта вошли 13 зданий военных комиссариатов Татарстана. На их реновацию направят примерно 500 млн рублей.
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