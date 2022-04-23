В Татарстане на ремонт «Ак Барс Арены» и девяти спортобъектов направят 162,7 млн рублей

На капремонт 10 спортивных объектов и школ в Татарстане направят 162,7 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Больше всего средств будет направлено на ремонт манежа в Республиканской спортшколе по конному спорту на территории МКСК «Казань» — почти 24,3 млн рублей. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ.

Также в Казани будет проведен капремонт футбольного стадиона «Ак Барс Арена» — 15,5 млн рублей. Капремонт, включая благоустройство близлежащей территории и приобретение оборудования, будет проведен в Казанской академии тенниса (7,4 млн), спортшколе олимпийского резерва «Авиатор» (14 млн), спортшколе «Савиново» (почти 24,6 млн). Кроме того, будут капитально отремонтированы Центр бокса и настольного тенниса (почти 13,6 млн) и СК «Мирас» (12,1 млн).

Также за 11,1 млн рублей обновят и оснастят оборудованием Альметьевский колледж физической культуры, а также зеленодольскую спортшколу № 5 «Дельфин» и кукморскую спортшколу «Зилант» — на оба объекта выделят по 19,9 млн рублей. Заказчиком работ выступает Главинвестстрой РТ.