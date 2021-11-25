В Татарстане на реконструкцию объектов мелиорации потратили 300 млн рублей

В Татарстане в этом году на реконструкцию объектов мелиоративного комплекса потратили 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В этом году по федеральной адресной инвестиционной программе реализуются мероприятия по реконструкции семи крупных объектов мелиоративного комплекса. В том числе досрочно завершена реконструкция гидротехнического сооружения с орошением у населенного пункта Багишево в Апастовском районе. С опережением введены в эксплуатацию четыре оросительных системы – Алькеевская, Мамадышская, Балтасинская и “Челны-овощи”», – отметили в министерстве.

Эти объекты орошают сельскохозяйственные земли на площади более 2,3 тыс. га. На всех системах орошения смонтированы современные широкозахватные дождевальные машины «Казанка» отечественного производства.

Кроме того, в этом году разработаны проекты по реконструкции еще трех оросительных систем, обслуживающих сельхозземли площадью свыше 1,2 тыс. гектаров.