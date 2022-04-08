В Татарстане на реке Шешма из-за паводка подтопило низководный мост

Сегодня в районе пяти часов вечера на реке Шешма из-за паводка подтопило низководный мост поселка Слобода Архангельская Новошешминского района РТ. Перелив воды над мостом составляет 5 см.

На место отправилась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для выезда из посёлка есть объездной путь в 30 км через посёлок Тубылгы Тау. Эвакуация жителей не требуется, угрозы подтопления самого посёлка также нет. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.