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Ру Тат
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24 апреля 2021  14:46

В Татарстане на реке Ик инспекторы задержали браконьеров с уловом

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Госинспекторы Набережночелнинского подразделения отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ совместно с полицейскими Мензелинского района Татарстана задержали браконьеров, занимающихся незаконной добычей рыбы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского комитета. 

«На реке Ик задержана группа людей, занимавшихся незаконной добычей водных биоресурсов, – говорится в сообщении. – Были изъяты лодка, автомобиль „Нива“, рыболовные сети, бинокль».

Кроме того, у мужчин конфисковали улов: лещи, жерехи, караси, плотва и голавли. По данному факту сейчас отделом дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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