В Татарстане на реках Иж и Степной Зай задержали браконьеров

Браконьера, промышлявшего ловлей рыбы на реке Иж, задержали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам в Татарстане. Ему грозит уголовная отнесенность, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Госкомитет РТ по биоресурсам проводит активную работу по пресечению браконьерской деятельности. Факт незаконного лова водных биологических ресурсов выявлен в Агрызском районе в ходе рейда», – сказано в сообщении.

Жителя Ижевска задержали на реке Иж, в трех километрах от села Варзи-Пельга. При себе у него были обнаружены запрещенные орудия лова. На место вызвали сотрудников полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье. 256 УК РФ.

На прошлой неделе еще одного браконьера задержали на реке Степной Зай. Жителю Альметьевского района назначен штраф за незаконный вылов рыбы сетями на особо охраняемой природной территории. По факту возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».