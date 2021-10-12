В Татарстане на реализацию нацпроектов в 2022 году планируется направить 25 млрд рублей

В Татарстане на реализацию национальных проектов в 2022 году планируется направить 25 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте бюджета на следующий год. Об этом сообщил заместитель министра финансов республики Рустам Аюкасов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Сохранится уровень первоочередных и социально значимых расходов. В бюджете на 2022 год они составят около 80% от общего объема расходов. Продолжится распределение расходов по государственным программам. В составе государственных программ нашли отражение национальные и федеральные проекты», — рассказал докладчик.

Аюкасов подчеркнул, что в следующем году будет продолжено финансирование строительства и капремонта объектов социально-культурной сферы и общественной инфраструктуры. «В бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет, с общим объемом ассигнований 6,8 млрд рублей», — отметил он.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2022 год учтены в сумме 48,9 млрд рублей. «Из общего объема федеральных средств субсидии составляют 23,3 млрд рублей, субвенции — 11,3 млрд рублей», — уточнил он.

По разделу «Охрана окружающей среды» в бюджете республики предусмотрено 5,6 млрд рублей. На реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» будет направлено более 5,1 млрд рублей. На развитие сельского хозяйства планируется выделить около 14,2 млрд рублей.