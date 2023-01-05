В Татарстане на реализацию нацпроекта «Образование» направлено около 3 млрд рублей

В Татарстане на реализацию национального проекта «Образование» в прошлом году было направлено 2,8 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета выделено 2,3 млрд рублей, из республиканского — 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«На строительство и ремонт выделено 2,4 млрд рублей, на приобретение оборудования — 383 млн рублей, на единовременные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты по программе „Земский учитель“, — 10 млн рублей», — рассказали в министерстве.

Кроме того, по нацпроекту «Образование» обновлена материально-техническая база 117 сельских школ, а также двух школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 46 школ и шести профессиональных образовательных организаций приобретено компьютерное оборудование.

Созданы 12 мастерских в шести учреждениях среднего профессионального образования, детский технопарк «Кванториум» в лицее №2 Бугульминского района и центр цифрового образования детей «IT-куб» в ОЭЗ «Алабуга».

Завершен ремонт двух спортивных залов сельских школ в Апастовском и Бавлинском районах РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.