В Татарстане на реализацию национальных проектов направят 53 млрд рублей

В 2026 году на реализацию национальных проектов в Татарстане планируют направить 53 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Наибольшие средства предусмотрены для следующих проектов:

«Инфраструктура для жизни» – 19,1 млрд рублей;

«Семья» – 17,7 млрд рублей; «Молодежь и дети» – 7,6 млрд рублей;

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – 2,8 млрд рублей;

«Беспилотные авиационные системы» – 2,0 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» – 1,8 млрд рублей;

«Экологическое благополучие» – 933,6 млн рублей;

«Туризм и гостеприимство» – 500,8 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» – 499,1 млн рублей.

Отмечается также, что 28,8 млрд рублей выделят из федерального бюджета, а 24,2 млрд рублей – из бюджета республики.