news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 5 января 2026 11:10

В Татарстане на реализацию национальных проектов направят 53 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

В 2026 году на реализацию национальных проектов в Татарстане планируют направить 53 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Наибольшие средства предусмотрены для следующих проектов:

  • «Инфраструктура для жизни» – 19,1 млрд рублей;
  • «Семья» – 17,7 млрд рублей; «Молодежь и дети» – 7,6 млрд рублей;
  • «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – 2,8 млрд рублей;
  • «Беспилотные авиационные системы» – 2,0 млрд рублей;
  • «Продолжительная и активная жизнь» – 1,8 млрд рублей;
  • «Экологическое благополучие» – 933,6 млн рублей;
  • «Туризм и гостеприимство» – 500,8 млн рублей;
  • «Эффективная и конкурентная экономика» – 499,1 млн рублей.

Отмечается также, что 28,8 млрд рублей выделят из федерального бюджета, а 24,2 млрд рублей – из бюджета республики.

#национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026