В Татарстане на реализацию дорожного нацпроекта направят 8,2 млрд рублей

В Татарстане на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направят 8,2 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей – из федерального бюджета и 5,8 млрд рублей – из республиканского. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом году по национальному проекту планируется привести в нормативное состояние 97 км дорог и отремонтировать 28 мостов. Работы на объектах начаты», – рассказал глава Миндортранса.

В Казанской агломерации будет отремонтировано почти 7 км дорог более чем на 1,3 млрд рублей. В Набережночелнинской агломерация предусмотрен ремонт 12,4 км на 1,2 млрд рублей. В Нижнекамской агломерации планируется ремонт 7,9 км на 657,6 млн рублей. Кроме того, запланирован ремонт 70 км региональных дорог более чем на 1,9 млрд рублей.

«К концу этого года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 52%, городских агломераций – до 85%», – отметил спикер.

На внедрение интеллектуальных транспортных систем предусмотрено 141,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию светофоров в Казани и Набережных Челнах. По нацпроекту в Казанской и Набережночелнинской агломерациях уже модернизировано 25 светофоров адаптивной системой управления. Она позволяет с учетом интенсивности движения регулировать проезд машин в городе.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина. Всего за время его действия, с 2019 по 2024 год, в республике будет приведено в нормативное состояние 1372,5 км дорог и 72 моста.

По словам министра, помимо национального проекта по другим программам в этом году будет построено, реконструировано и отремонтировано 208 км региональных дорог.

Так, в рамках программы по устройству покрытия из щебеночно-песчаной смеси выполнят работы на 1 млрд рублей. В населенных пунктах отремонтируют асфальтобетонное покрытие тоже на 1 рублей. Планируется также отремонтировать дороги к садовым обществам на 300 млн рублей.

По федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» дорожные работы предусмотрены на 41,3 км автодорог в 11 населенных пунктах республики. На эти цели направят 1,3 млрд рублей.