Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане на развитие добровольчества будет направлено более 24 млн рублей
В Татарстане на развитие добровольчества будет направлено 17,2 млн рублей. В дополнение к этому по национальному проекту «Образование» в этом году 7,6 млн рублей будет выделено на развитие и поддержку волонтерского движения в муниципалитетах. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 51-м заседании Госсовета РТ.
Депутаты приняли законопроект, которым вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ». Он разработан для приведения в соответствие с федеральным законодательством.
«Федеральным законом внесены изменения, направленные на совершенствование правового регулирования добровольческой деятельности. В том числе приводится к единообразию система полномочий федеральных, региональных, местных органов в части поддержки волонтерства, обозначаются возможные формы мер поддержки участников волонтерской деятельности со стороны органов госвласти и общие подходы к их предоставлению», – рассказал Садыков.
Он добавил, что закрепляется полномочие органов власти регионов России по оказанию поддержки ресурсным центрам добровольчества (волонтерства).
«Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных региональным проектом по развитию добровольчества в республике», – отметил министр.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»