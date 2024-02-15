В Татарстане на развитие добровольчества будет направлено более 24 млн рублей

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В Татарстане на развитие добровольчества будет направлено 17,2 млн рублей. В дополнение к этому по национальному проекту «Образование» в этом году 7,6 млн рублей будет выделено на развитие и поддержку волонтерского движения в муниципалитетах. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 51-м заседании Госсовета РТ.

Депутаты приняли законопроект, которым вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ». Он разработан для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

«Федеральным законом внесены изменения, направленные на совершенствование правового регулирования добровольческой деятельности. В том числе приводится к единообразию система полномочий федеральных, региональных, местных органов в части поддержки волонтерства, обозначаются возможные формы мер поддержки участников волонтерской деятельности со стороны органов госвласти и общие подходы к их предоставлению», – рассказал Садыков.

Он добавил, что закрепляется полномочие органов власти регионов России по оказанию поддержки ресурсным центрам добровольчества (волонтерства).

«Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных региональным проектом по развитию добровольчества в республике», – отметил министр.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».